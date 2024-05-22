خفف عن آلامه.. حمدي الميرغني يطالب جمهوره بالدعاء لـ جلال الزكي

دعا الفنان حمدي الميرغني إلى الفنان جلال الزكي بعد تعرضه لحادث سير مروع بعد الإنتهاء من تصوير بعض المشاهد في أحد أعماله الفنية، منذ أيام قليلة مع تدهور حالته الصحية.

الميرغني: أنزل على عبدك جلال الزكي العافية

وقال الفنان حمدي الميرغني عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، : "يارب قدرتك تفوق قدرة الأطباء، فأنزل على عبدك جلال الزكي العافية واشفيه بقدرتك وخفف عن الامه يارب، الف سلامة عليك يا أغلى الناس أن شاء الله تقوم منها أحسن من الأول.. الرجاء الدعاء له بالشفاء والعافية".

نجوم الفن يتقدمون بالدعاء لـ جلال الزكي

وكتب الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، "قلبي معاك يا جلال ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة، دعواتكم يا جماعة بعد اذنكم مدير التصوير الكبير جلال الزكي، عشان في حالة خطرة جدًا".

كما وجه المطرب رامي جمال، رسالة مؤثرة إلى الفنان جلال الزكي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "خالص الدعاء لصديقي جلال الزكي، ربنا يقومه بالسلامة، وربنا يطمنا عليك يارب".

وحرص الفنان عمرو عبدالعزيز على الدعاء للفنان جلال الزكي، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، وقال: "أرجو الدعاء بالشفاء العاجل لصديقي الفنان ومدير التصوير جلال الزكي".

ويذكر أن، تعرض الفنان جلال الزكي لحادث سير مروع على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، مصابًا بكسر في الذراع الأيمن وكسور متعددة بالضلوع وكدمة بالرئة، ونقل على أثرها إلى المستشفى.

آخر أعمال الفنان جلال الزكي

شارك الفنان جلال الزكي في الموسم الرمضاني 2024، بمسلسل "حق عرب"، مع الفنان أحمد العوضي، حيث جسد شخصية "مازن" التي حظيت بتفاعل كبير من الجمهور والنقاد الفنيين.

قدم مسلسل "حق عرب" نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم؛ دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

أبرز أعمال الفنان جلال الزكي: كلام على ورق، الأسطورة، الاختيار، وش إجرام، بنتين من مصر وعدد من الأعمال الفنية الناجحة على المستوى الفني والجماهيري.