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الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 65 كيلو مخدرات و10 آلاف قرص مخدر بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 3 عناصر إجرامية خلال مداهمة بؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية.

وجرى ضبط 65 كيلو مخدرات و10 آلاف قرص مخدر، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد قيام حملة أمنية لمداهمة بؤرة مخدرات في القناطر الخيرية، أسفرت عن ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 55 كيلو لمخدر الحشيش و10 كيلو هيدرو و 10 آلاف قرص مخدر وطبنجة عدد من الطلقات وسلاح أبيض و ميزان.

وقدرت القيمة المالية بنحو 5 ونصف مليون جنيه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ضبط 3 عناصر إجرامية مباحث القليوبية مدير أمن القليوبية