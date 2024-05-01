الحبس سنة لسيدة بتهمة تعاطي المخدرات بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار طارق ابو عيده ، بمعاقبة المتهمة "هبة .س" بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 آلاف جنية لاتهامها بالتعاطي في الهيروين المخدر بالبساتين كما قضت المحكمة ببراءة 3 متهمين آخرين عما أسند إليهم من اتهام .

وذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بأن كلا من حسب ترتيبهم بأمر الإحالة "هبة .س" "طارق .ع" "هشام .م" "ايهاب .ج"بأنهم بدائرة قسم البساتين بمحافظة القاهرة حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش و3 طلقات مما تستعمل بالسلاح الناري على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة البساتين ورود معلومة مفادها قيام المتهمة بإحراز كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا سيما جوهر الهيروين المخدر وبالكشف الجنائي عليها تبين أنها مطلوبة للتنفيذ عليها في القضية رقم ١٩٣٠١ لسنة ٢٠٢٢ جنايات البساتين المقيدة برقم ٢٢٣٦ لسنة ۲۰۲۲ كلي حلوان و الصادر ضدها فيها حكما غيابيا بالسجن المؤبد ( مخدرات) فتوجه إلى حيث أيقن تواجدها و أبصرها ممسكة بكيس نقود حريمي وبمواجهتها بالحكم الغيابي الصادر ضدها أقرت به و اقدم بضبط الكيس من يدها و بفضه تبين أن بداخله عدد ١٥ لفافة بلاستيكية بداخل كل منها كمية من جوهر الهيروين المخدر، وكذا عثر على ميزان حساس، وبمواجهتها بالمضبوطات أقرت بإحرازها لها .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها أخذت المتهمة بقسط من الرأفة بمقتضى السلطة المخولة إليها بموجب المادة ۱۷ من قانون العقوبات بأن جعلت التهمة هي التعاطي وليس الاتجار بتعديل القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.