محافظ أسوان يتابع ميدانيًا حصاد محصول القمح بقرية الحكمة بمشروع وادي النقرة بنصر النوبة

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لموسم الحصاد داخل الأراضي المنزرعة بمحصول القمح بقرية الحكمة بمشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة بواقع 5 أفدنة .

وأثناء لقاءه مع المزارعين برفقه النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب ، واللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، والمهندسة أماني بدر مدير مديرية الزارعة ، والمهندس حمدي الكاشف مدير منطقة مصر العليا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية منظمة الإيفاد " سيل " ، ومحمد عبد العزيز رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية بالمحافظة ، والقيادات الشعبية والأهلية من المزارعين ، أكد اللواء أشرف عطية على أن الدولة المصرية تسخر كافة إمكانياتها الهادفة لتعريف المزارعين وتوعيتهم بالمزايا العديدة التي سيحصلون عليها في حالة التزامهم بتسليم كافة كميات القمح ، وخاصة بعد زيادة سعر استلام الأردب لهذا العام وفقاً لقرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد السعر بمبلغ 2000 جنيه نقاوة 23.5 ، و 1950 جنيه نقاوة 23 ، و 1900 جنيه نقاوة 22.5 .

وأضاف أن المواقع التخزينية على مستوى المحافظة تقوم باستلام الكميات الموردة حيث تم توريد 102 ألف طن من إجمالي المستهدف بواقع 366 ألف طن وذلك بعد أن تم مضاعفة المساحات المنزرعة بمحصول القمح إلى 305 فدان لهذا العام .

واختتم محافظ أسوان جولته التفقدية بتوزيع عقود التمليك الابتدائية لـ 8 قطع من الأراضي لصغار المزارعين بقرى مشروع وادى النقرة، كما حرص المحافظ على الاستماع لمطالب المواطنين، مكلفاً المسئولين بسرعة وضع الحلول الجذرية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

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