حقيقة نقل مباراة الترجي والأهلي خارج تونس

أصبح فريق الترجي التونسي مهددًا بعدم خوض مباراته الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي على أرضه في ملعب "رادس" بالعاصمة تونس، بسبب قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا، عن عقوبات قاسية على تونس بسبب عدم امتثالها للمدونة العالمية الخاصة بالوكالة، وبالتحديد النسخة الأخيرة منها الصادرة في 2021.

وقررت "وادا" منع رفع علم تونس في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، ومنع تونس من استضافة أي بطولة عالمية أو قارية وعدم وجود أي ممثلين لتونس في لجان ومجالس الوكالة.

وأثار قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، حالة من الجدل بشأن قرار حرمان تونس من استضافة اي بطولات قارية أو إقليمية وهو ما يسري على مباراة ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي، وهل سيتم نقل المباراة خارج تونس أم أن قرار "وادا" يسري على استضافة البطولات والأحداث الرياضية المجمعة.

وتترقب الجماهير العربية والمصرية موقف مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 18 مايو الجاري.