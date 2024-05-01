السبت المقبل.. نادي أدب أسيوط يحتفل بذكرى "تحرير سيناء"

يشهد قصر ثقافة أسيوط السبت المقبل ٤ مايو، في السابعة مساءً، لقاء بعنوان "تحرير سيناء" استمرارا لاحتفالات الذكرى 42 لتحرير سيناء التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ويقام اللقاء ضمن فعاليات نادي الأدب برئاسة الأديب رأفت عزمي، ويديره الأديب محمد كامل، ويشهد باقة متنوعة من الفعاليات بمشاركة نخبة من الأدباء والشعراء من أبرزهم عطية أبو حراز، عصمت نفادي، شادية حفظي، نهال النجار، إيمان عيسى، عبد الناصر بدري، ومحمود زناتي.

وينفذ اللقاء بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ويأتي ضمن فعاليات البرنامج المكثف الذي أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة بمواقعها بجميع المحافظات، احتفالا بالذكرى احتفالا بهذه المناسبة الوطنية، وتتنوع الفعاليات بين اللقاءات والمحاضرات والأمسيات والعروض الفنية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.