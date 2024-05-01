محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشروع رفع كفاءة الطريق الدائري "بلانة - كلابشة"

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالإسراع بنهوض الأعمال الجارية بمشروع رفع كفاءة الطريق الدائري “بلانة / كلابشة”، وتذليل كافة المعوقات والذى يشمل حالياً تنفيذ 20 كم بواسطة 2 شركة بنسبة وصلت إلى 67 %، فيما يتم تنفيذ 4 كم منها لأعمال الرصف وذلك بتكلفة إجمالية 169 مليون جنيه .

جاء ذلك أثناء الجولة الميدانية لمحافظ أسوان لمتابعة العديد من المشروعات التنموية والخدمية برفقه النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، واللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، والمهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكباري ، ومحمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، ومسئولي الشركة المنفذة والجهات التنفيذية المعنية .

كما تفقد اللواء أشرف عطية مشروع رفع كفاءة وتطوير طريق “توشكى / النقرة” بطول 50 كم ، والذى تم نهوه بنسبة 100 %، وبتكلفة 160 مليون جنيه، مشدداً على أهمية نهو مشروعات البنية التحتية فى مسافة 18 كم أخرى، ليعقبها تنفيذ أعمال الرصف، مع سحب أي مشروعات من الشركات المتقاعسة لسرعة نهوها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها .

وقدم أشرف عطية شكره لوزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير للدور المتميز الذى تقوم به لخلق شرايين مرورية جديدة ومتطورة بمختلف محافظات الجمهورية بما يساهم بشكل مباشر فى تحقيق السهولة المطلوبة والحفاظ على الأرواح وسلامة المواطنين .

وأوضح أن مركز ومدينة نصر النوبة حصل على نصيب الأسد من خطط التنمية ودعم البنية التحتية والخدمات الجماهيرية سواء من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي شهدت ضخ اعتمادات مالية وصلت إلى 4 مليارات جنيه بإجمالي 573 مشروع لتخدم أكثر من 150 ألف نسمة ، علاوة على تنفيذ 7 مشروعات تنموية كبرى بتكلفة 423.6 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر من إجمالي 14 مشروع موزعة بجميع قرى ومدن ومراكز المحافظة ، فضلاً عن مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي الحالي 2023 /2024 بواقع 11 مشروع وبتكلفة وصلت لنحو 30 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 95 % .

فيما تقدم أهالي قيادات مركز نصر النوبة بتحية تقدير للجهود المبذولة من أجهزة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ، وتلبية متطلبات الحياة اليومية من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات الغير مسبوقة ضمن مبادرات الرئيس السيسي، وهو الذى غير شكل الحياة داخل قرى المركز ببنية تحتية وخدمات جماهيرية متعددة لم تحدث من قبل .

وقدموا شكرهم أيضاً لمحافظ أسوان وجهازه المعاون على المجهود المتميز لتنفيذ المشروعات المتعددة ، والذى ساهم فى تحقيق سلسلة ناجحة من الإنجازات بمختلف قطاعات العمل العام .

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