جولف مدينتي يستضيف بطولة "Hechter Paris" للاحتفال بإطلاق أول علامة تجارية لملابس الجولف في مصر

الأربعاء 01/مايو/2024 - 03:17 م

تنطلق في نادي مدينتي للجولف أولى بطولات الحملة الدعائية التي تنظمها العلامة التجارية العالمية " Hechter Paris" ، بهدف إطلاق العلامة التجارية "هيشتر باريس" لملابس الجولف لأول مرة في مصر، والذي تم إطلاقه في عدد من دول العالم. وتقام البطولة بعد غد الجمعة 3 مايو بمشاركة نخبة من أشهر لاعبي الجولف الهواة والمحترفين، حيث يشارك في بطولة The Hechtar Cup ٨٠لاعبًا محليا وأجنبيًا من مختلف دول أوروبا وامريكا وآسيا.

وأكد بول أنطاكي، وكيل العلامة التجارية " Hechter Paris" في مصر، أن اطلاق العلامة التجارية الجديدة لملابس الجولف يأتي في إطار خطة طموحة لـ " Hechter Paris" للتوسع في السوق المصري، وأوضح أن " Hechter Paris" تمتلك 19 متجرًا داخل مصر، من أبرزها فرع مدينتي اوبن اير مول، مشيرًا الى انه تم اختيار نادي مدينتي للجولف لاطلاق العلامة التجارية لملابس الجولف وذلك نظرًا لشهرته الكبيرة ومكانته المعروفة كوجهة دولية لرياضة الجولف.

وأكد يوسف قدري، رئيس القطاع التجاري بأندية مجموعة طلعت مصطفى، إن تنظيم بطولة "Hechter Paris" بنادي مدينتي للجولف يعكس ثقة كبرى العلامات التجارية في ملاعب مدينتي، وقدرتها على استضافة كبرى البطولات والفعاليات الخاصة بلعبة الجولف بمشاركة أشهر اللاعبين من مختلف الدول، وهو ما يتماشى مع أهدافنا في أن تصبح الأندية الرياضية للمجموعة قبلة للبطولات العالمية في مختلف الرياضات.

وتعد Hechter Paris من أوائل العلامات التجارية في العالم المتخصصة في مجال الأزياء والـ Life Style ، تأسست عام 1962 في باريس، ولديها متاجر في أكثر من 65 دولة حول العالم. وتمتلك " Hechter Paris" تاريخ كبير وإنجازات مميزة في مجال الملابس الرياضية، حيث كانت المصمم الرسمي لملابس المنتخب الفرنسي لكرة القدم في كأس العالم 1998، وفريق التنس الفرنسي في كأس ديفيز، ومؤخرًا فريق رينو سبورت فورميولا 1 ) Renault Sport F1.(.

يُشار إلى أن نادي مدينتي للجولف تم اختياره كأفضل ملعب جولف في أفريقيا لعام 2023 متفوقا على أكثر من 900 ملعبًا داخل القارة السمراء، فضلا عن فوزه بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر لثلاث أعوام متتالية ( 2021 / 2022 / 2023)، وذلك بحسب تصنيف World Golf Awards المتخصصة بتقييم ملاعب الجولف على مستوى العالم. وتدير شركة “ترون” العالمية Troon نادي مدينتي للجولف، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم.

ونجح نادي مدينتي للجولف في استضافة العديد من البطولات الرسمية المحلية والدولية، كان أبرزها بطولة سلسلة الجولة الأسيوية لمحترفي الجولف "الآشيان تور"، وهي من أكبر البطولات العالمية للجولف، بالإضافة إلى بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجولف "مينا تور"، ما يسهم بشكل كبير في جذب السياحة الرياضية إلى مصر.

ويتميز نادي مدينتي للجولف - أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى - بتصميم عالمي وضعه روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين في تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من 270 ملعب جولف في حوالي 40 دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم. وتعد ملاعب جولف مدينتي من أحدث ملاعب للجولف في مصر، مقامة على مساحة 420 ألف متر مربع، وتضم 18 حفرة بالإضافة إلى 9 حفر للعبة فوت جولف، وهو الملعب الوحيد في مصر المجهز لهذه اللعبة التي تجمع بين الكرة والجولف.