محمد فايز فرحات يوضح دور مصر في الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن هناك اتجاها كبيرا لانضمام عدد متزايد من الدول سواء الأوروبية أو أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا يعود لأمور كثيرة أولها الجهد الدبلوماسي الضخم الذي بذلته الدولة المصرية لفرض القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي.

وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية": ثاني هذه الأمور تتمثل في الجهد الذي بذل أيضا في الاتجاه من تحذير خطورة القضية الفلسطينية دون تسوية تاريخية وعادلة، والثالث يتمثل في اكتشاف السردية الإسرائيلية وخطورة السياسات الإسرائيلية التي اتبعت على مدار عقود تجاه القضية والأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أن الجهد السياسي والدبلوماسي الضخم الذي بذلته الدولة المصرية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف داخل الأمم المتحدة، أسهم في حراك كبير في تغير المواقف الدولية وتزايد قناعة كتلة دولية متزايدة لأهمية الاعتراف بالقضية الفلسطينية كوسيلة لتجاوز كل التعقيدات المتعلقة بالعملية السياسية التي غابت منذ سنوات طويلة بهدف إقامة الدولة الفلسطينية.