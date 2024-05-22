الهباش: العنصرية تجتاح المشهد الفلسطيني وهذا يعجل بنهاية مشروع الاحتلال

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن العنصرية التي تجتاح المشهد الفلسطيني ستعجل بنهاية مشروع الاحتلال الإسرائيلي، منوهًا إلى أن الجهود المضنية التي قامت بها القيادة الفلسطينية أثمرت عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال الهباش في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»: «نحن متمسكون بالقانون الدولي وسنواصل النضال للحصول على حقوقنا المشروعة، ومنفتحون على أي أفكار تقود إلى وقف عدوان الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية».

وأشار إلى أن العمل يجري من خلال مسارين هما النضال ضد الاحتلال والاستمرار في العمل السياسي.