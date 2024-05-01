“السيسى” يصدق على إنشاء مستشفى مركزى جديدة بقوص بتكلفة 1.2 مليار جنيه

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إنشاء مستشفى جديدة بمدينة قوص بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.2 مليار جنيه، على مساحة 30 ألف متر مربع، وفقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بحضور الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة، الدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و عبد اللاه خبير رئيس مركز ومدينة دشنا والدكتورة سمر عاطف مديرة إدارة إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف الداودي أنه جارى إستصدار قرار إحلال وتجديد مستشفيات نقادة والوقف المركزي ، مشيراً إلى أن نسب تنفيذ تطوير مستشفى أبوتشت المركزى بلغت 85 %، وسوف تدخل الخدمة في 30 يونيه المقبل، ومشروع تطوير مستشفى دشنا المركزى بلغت نسبة التنفيذ به 70%.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعد الأولى في دعم وتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين بالريف المصري، والدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن مستشفى نجع حمادى العام تعمل الآن بكامل طاقتها الإستيعابية، مؤكدًا علي أهمية توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال تطوير الخدمات الصحية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان تخت قيادة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان في تحسين جودة الخدمات الطبية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

يذكر أن مستشفى فرشوط المركزي سبق تشغيل قسمي الرعاية المركزة للأطفال والذى يحتوي على 16 سريرا، وقسم الأشعة المقطعية، والذى يضم أحدث جهاز أشعة مقطعية بمستشفيات الصحة بقنا، ويمكنه طباعة 16 شريحة دفعة واحدة وذلك بهدف تطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية، بالإضافة الى قسم العناية المركزة للكبار، بما يسهم بشكل كبير في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين، والقضاء على قوائم الانتظار، فضلا عن تشغيل قسم الحضانات بسعة 15 حضانة.