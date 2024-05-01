نقيب الصحفيين يشكر "الأعلى للإعلام" لصرف بدل التكنولوجيا بالصحف الحزبيّة والخاصة

وجه خالد البلشي نقيب الصحفيين الشكر للمجلس الأعلى للإعلام ولرئيسه الكاتب الصحفي كرم جبر، لاستجابته لمطالب نقابة الصحفيين بشأن القواعد الجديدة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا.

وأكد البلشي في تصريحات صحفية له منذ قليل، أن القواعد الجديدة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين أعضاء النقابة من الصحف الحزبية والخاصة الذين لا يشملهم الصرف، جاءت لتؤكد أحقية كل الصحفيين المقيدين بجدولي المشتغلين وتحت التمرين في الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن تنظيم الحصول على البدل يتم من خلال التنسيق المباشر بين النقابة والمجلس الأعلى للإعلام دون تدخل المؤسسات الصحفية.

وقد ضم وفد أعضاء مجلس النقابة كلًا من الكتاب الصحفيين، خالد البلشي، نقيب الصحفيين، جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، هشام يونس وحسين الزناتي ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمود كامل وكلاء النقابة ودعاء النجار عضوة المجلس.

وحضر الاجتماع من أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس، المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، المستشار محمد عبدالسميع، د. محمود ممتاز، د. منى الحديدي، أعضاء المجلس.