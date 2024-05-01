الحبس سنة مع الشغل لشقيقين لإدانتهم بتجارة المخدرات بمصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي بمعاقبة "مصطفي .ع" و"شقيقه شريف بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمهم مبلغ 10 آلاف جنية لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بمصر القديمة ، كما قضت ببراءة متهم عما أسند إليه من اتهامات.

وذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بأن كلا من حسب ترتيبهم بأمر الإحالة "مصطفي .ع" و"شقيقه شريف" و"هشام .م "بأنهم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة حازوا واحرزوا بقصد الاتجار جوهراً الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية ضابط مباحث قسم مصر القديمة بانه ورودت اليه معلومات مفادها إحراز كل من المتهمين للمواد المخدرة وإذا أكدت تحرياته ما جاء بتلك المعلومات حرر محضراً بمضمونها عرضه على النيابة العامة التي أذنت له بضبط وتفتيش المتهمين وانه ونفاذاً للاذن الصادر من النيابة العامة انتقل على رأس قوة من رجال الشرطة وتمكن من ضبط المتهمين وعثر مع الأول على كيس بلاستيك داخله خمسة عشر لفافة لمخدر الهيروين وعثر مع الثاني على ثمان لفافات لمخدر الهيروين وعثر مع الثالث على خمسة عشر لفافة خالية من المواد المخدرة.