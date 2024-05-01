عرض والد فتاة وصديق قتيل المقطم على الطب الشرعي

تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية التحقيق في واقعة مصرع شاب علي يد فتاة بالشارع، بعدما حاول التحرش بها ومعاكستها والتعدي علي والدها، وأمرت النيابة بعرض الأب علي لجنة طبية لإعداد تقرير عما لحق به من إصابات وبيان صحة واقعة التعدي من عدمه.

كما أمرت بعرض صديق المجني عليه، علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه لأية مواد مخدرة، والتحري عن سلوكه.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، وبيان تعاطيه لأية مواد مخدرة، والتحفظ علي سلاح الجريمة ومضاهاته بالإصابات.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وتفريغها، واستدعاء شهود العيان، ووالد الفتاة والشاب الأخر، وطلبت تحريات المباحث، وباشرت التحقيق مع المتهمة.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا بوجود مشاجرة وسقوط قتيل بأحد شوارع منطقة المقطم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة شاب يرتدي كامل ملابسه وبه طعنة بسلاح أبيض، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي كان برفقة صديقه وقام بمعاكسة فتاة تسير برفقة والدها وعندما حاول الأب المسن الدفاع عن ابنته من تحرش الشابين قام المتوفى بالتعدي عليه بالضرب المبرح، الا أن الفتاة عندما شاهدت والدها يتعرض للضرب استلت سلاح أبيض وقامت بطعن أحدهما واردته قتيلا، وفر الآخر.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الفتاة وأبيها وصديق المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.