3 يونيو.. "حروب الجيل الرابع" و"الإبداع في مواجهة الذكاء الاصطناعي" ندوات بدار الكتب

تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في العاشرة ونصف من صباح يوم الإثنين الموافق ٣ يونيو ٢٠٢٤ ندوة تثقيفية للعاملين بها بعنوان"حروب الجيل الرابع والفراغ الفكري".



تقام الندوة بقاعة المحاضرات بمركز التنمية البشرية بدار الكتب التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية ويحاضر فيها الدكتور محمد فخر الدين مدير عام المركز.

كما تقيم دار الكتب من خلال مركز التنمية البشرية أيضا ندوة بعنوان "الإبداع الفني والأدبي في مواجهة الذكاء الاصطناعي" تقام الندوة في تمام العاشرة ونصف من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٤.

يتم إقامة الندوتين في إطار أنشطة قطاعات وزارة الثقافة لدعم الانتماء للهوية المصرية، والحضور مقتصر على موظفات وموظفي الدار.