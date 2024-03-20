البورصة تربح 9 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 9 مليارات جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 1.897 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنسبة 0.3%، ليغلق عند مستوي 28,589.37 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.34% ليغلق عند 34,624.77 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.3%، ليغلق عند مستوى 12,183.78 نقطة.

بينما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 2.94%، ليغلق عند مستوى 6,394.24 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1.9%، ليغلق عند مستوى 9,126.9 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 1.68%، ليغلق عند مستوى 5,651.98 نقطة،

كما سيطر على تعاملات المستثمرين الاجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 224.6 مليون جنيه، 21.1 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 245.7 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3.1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 658.2 مليون سهم، من خلال 104.1 ألف صفقة منفذة.