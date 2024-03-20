الدورات الرمضانية 2024 تثير الجدل بالمحافظات.. شيكارة علف للمشجع المثالي بالمنوفية.. ودكر بط وباكيت بامبرز لأفضل لاعبين بالدقهلية.. و2 كيلو سكر جائزة رجل المباراة ببني سويف

تُعد الدورات الرمضانية لكرة القدم تقليدًا شائعًا في مصر، حيث تُقام في العديد من القرى والمدن خلال شهر رمضان المبارك، وتعتبر تلك الدورات فرصة للشباب لممارسة الرياضة وقضاء وقت ممتع معًا، وبالإضافة إلى ذلك، تُقدم الدورات جوائز للفائزين، والتي تختلف من دورة إلى أخرى، وظهرت بعض الجوائز الغريبة في الدورات الرمضانية 2024، والتي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، واختلفت أهداف جوائز الدورات الرمضانية من دورة إلى أخرى، فبعض المنظمين يسعون إلى تقديم جوائز قيمة تُشجع اللاعبين على المشاركة، بينما يسعى آخرون إلى تقديم جوائز رمزية تُضفي جوًا من المرح والبهجة على الدورة.

شيكارة علف للمشجع المثالي بالمنوفية:

في قرية البندارية بمحافظة المنوفية، حصل المشجع المثالي على شيكارة علف جائزة.

2 كيلو سكر جائزة رجل المباراة ببني سويف:

وفي دورة أخرى بمركز شباب سمسطا بمحافظة بني سويف، حصل رجل المباراة على 2 كيلو سكر.

دكر بط جائزة لأفضل لاعب بقرية عزبة السبع:

وفي قرية عزبة السبع بمحافظة الدقهلية، نظم مجموعة من الشباب دورة رمضانية تُلعب بالجلاليب، وحصل أفضل لاعب على دكر بط.

باكيت بامبرز كجائزة رجل المباراة بالمنصورة:

في منطقة قولونجيل بمدينة المنصورة، حصل أحد اللاعبين على باكيت بامبرز كجائزة رجل المباراة، في إحدي المباريات.

ساعة حائط كجائزة الأفضل في المباراة بالغربية:

في قرية دمرو بمحافظة الغربية، قرر منظمي الدورة الرمضانية منح لاعب ساعة حائط كجائزة الأفضل في المباراة.

ماذا قال السوشيال ميديا عن تلك الجوائز الغريبة:

أثارت هذه الجوائز الغريبة تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقلها المستخدمون وعلقوا عليها بطرافة، وتراوحت التعليقات بين السخرية من قيمة بعض الجوائز، والإشادة بإبداع المنظمين في ابتكار جوائز جديدة.

