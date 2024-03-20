نجم نوتنجهام يشعل الصراع بين آرسنال وتشيلسى

كشفت بعض التقارير الإنجليزية، عن أن موريلو نجم نوتنجهام فورست، اصبح هدفًأ شرساً يسعى الوصول إليه أندية آرسنال وتشيلسي و4 أندية أخرى، من أجل ضمه فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزيه، إن ناديي آرسنال وتشيلسي أكثر الأندية التى أبديا إعجابهما باللاعب موريلو، فيما يراقب ليفربول ونيوكاسل يونايتد الوضع، مع وجود اهتمام من باريس سان جيرمان وبرشلونة.

واستقدم نادى نوتنجهام فورست اللاعب البرازيلى صاحب الـ 21 عاما، من كورينثيانز في الصيف الماضي، بقيمة عقد بلغت 12 مليون جنيه أسترلينى، ليشارك في 27 مباراة، ويصبح احد أفضل لاعبى الفريق.

وقد يلجأ نوتنجهام للتخلي عنه، بسبب مشاكله الأخيرة، خصوصا وأنه تم خصم 4 نقاط من رصيده بسبب خرقه قوانين الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونال موريلو في السابق اهتمام مانشستر سيتي ونابولي ووست هام يونايتد، قبل أن يدخل نوتنجهام على الخط ويفوز بخدمات اللاعب.