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الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحملات تموينية في البحيرة

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ حملة تموينية بمركز كفر الدوار بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، تحت إشراف سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية.

وأسفرت عن ضبط 620 كجم أسماك مجمده غير صالحه للاستهلاك الآدمي و6 محلات جزارة يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية ويعرضوا للبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة خارج المجازر الحكومية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة