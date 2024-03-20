وزير النقل والسفير الإسباني يبحثان الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير البار وايرانتو سفير إسبانيا في القاهرة، لدعم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مجالات مترو الأنفاق والسكك الحديدية.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقتين وأهمية المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، كما أشاد السفير الإسباني بالقاهرة بالتعاون الجاري مع الجانب المصري في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة، مؤكداً تطلع حكومة بلاده لزيادة حجم التعاون مع الحكومة المصرية في قطاع النقل خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في مصر.

وأعرب السفير الإسباني بالقاهرة عن الاهتمام الكبير من الشركات الإسبانية للتعاون مع الجانب المصري في مجال النقل البحري، خاصة مع التطور الكبير في هذا المجال في مصر وهو ما رحب به وزير النقل، حيث أكد أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على المواني المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت وأن هناك فرصا عديدة في مختلف المحطات بالموانئ المصرية أمام الشركات الإسبانية للتعاون مع الجانب المصري، بحيث يقوم الجانب المصري بإنشاء البنية التحتية للمحطات ويقوم الجانب الإسباني بإنشاء البنية الفوقية لها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها ثم إعادة تسليمها بعد ذلك.

كما أكد السفير الإسباني بالقاهرة رغبة الشركات الإسبانية في التعاون مع الجانب المصري في مجال الأتوبيسات الكهربائية، وهو ما أشاد به وزير النقل، حيث شدد على أهمية إقامة مصنع لهذه النوعية من الأتوبيسات في مصر لتوطين هذه الصناعة بها، مما سيشكل نموذجاً للتعاون المستقبلي بين الجانبين في هذا المجال الهام خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية.

وتطرقت المباحثات إلى آخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد (7) قطارات نوم فاخرة جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لمدة (15) سنة، شاملة الإتاحية وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات وفقا للعقد المبرم بين هيئة السكك الحديدية وبين شركة تالجو وكذلك آخر المستجدات الخاصة بإقامة مصنع للوحدات المتحركة بمصر بالتعاون مع شركة تالجو ضمن خطة توطين صناعة النقل في مصر.

وأكد السفير الإسباني، أن تالجو تبدى اهتماما كبيرا بتنفيذ هذا المشروع المهم وهو ما أشاد به وزير النقل الذي أوضح أهمية هذا المصنع في تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق للتصدير للدول الأخرى وخاصة دول الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تم مناقشة التعاون حول عدد من المشروعات الأخرى مثل إعادة تأهيل وصيانة 23 قطار بالخط الأول وتطوير وازدواج ورفع كفاءة وتحديث نظم الإشارات بعدد من خطوط السكك الحديدية مثل خط قليوب منوف طنطا، وقليوب شبين القناطر الزقازيق.

في ختام الاجتماع سلم السفير الاسباني، وزير النقل دعوة من وزير النقل الإسباني لزيارة إسبانيا للتباحث معه ومع وعدد من المسئولين الإسبان حول عدد من الموضوعات المهمة في قطاع النقل والالتقاء بعدد من الشركات الإسبانية المتخصصة في مجال النقل وزيارة المصانع التابعة للشركات التي تنفذ مشروعات مع الجانب المصري.