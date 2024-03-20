مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحًا يُعد "جريمة حرب"

صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن ما تقوم به إسرائيل قد يعني أنها تستخدم التجويع وسيلة حرب، وهو ما يعني ارتكابها لـ"جريمة حرب".

هناك تحذيرات من المنظمة الدولية بشأن ضرورة منع المجاعة المقبلة على القطاع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال فولكر أمس الثلاثاء، اليوم الثلاثاء، إن "الكارثة التي تحدث في غزة من صنع الإنسان ويمكن منعها بصورة كاملة"، مشيرًا إلى أن "السبب في المجاعة والوفيات الناجمة عنها هو القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات والسلع التجارية والقيود المفروضة أيضا على عمليات التوزيع".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.