ملخص الحلقة التاسعة لمسلسل "عتبات البهجة"

بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "عتبات البهجة" بمداعبة بهجت "يحيى الفخراني" لعرفان "صلاح عبد الله" واحساسة بتغير في سلوكة، تجلس علية "سماء إبراهيم" مع ابن صديقتها جانيت وهو يعلمها كيف تتبع أثر عرفان، تتصل علية بعرفان وتطلب منه الحضور لتناول الطعام ويخبرها أن لديه عمل وتسألة عن مكانة ويكذب عليها، يجلس عرفان مع سعاد ويتبادلون حديث عاطفي، تذهب علية لعرفان بعد أن حددت موقعة على التليفون، لكنها تجده بمفردة ويسألها "انتي بترقبيني وبتشهري بيا عند جانيت".

يجلس تيتا "عنبة" مع لولا الراقصة ويسمعها كلمات غنوته الجديدة عن الأصدقاء ثم يتركها ويغادر بيتها.

يتحدث بهجت مع طلاب السنتر ويطلب منهم أن يكون بينهم احترام متبادل، كما يطلب منهم الحفاظ على وقتهم، يتجادل معه بعض الطلاب ويطلب منهم بهجت فهم الكلام قبل النطق به.

تذهب جميلة "بسنت أبو باشا" لمنزل أسامة "أحمد أبو رية" للاطمئنان على أخوها عمر "خالد شباط"، وتطلب منه أن يعود للمنزل ويرفض، يعاتب عمر أسامة على زيارة جميلة بعد أن علم أنه كان يعلم.

يسأل فريد "حازم إيهاب" عمر عن عدم قبولة صفقة المخدرات ويخبرة أنه يرفض صفقات كثيرة وهذا يضر العمل، يطلب منه فريد بلهجة حادة ان يقبل كل العمليات التى تعرض علية.

تحول نعناعة "جومانا مراد" الحديقة لكافيتريا بمساعدة حنفي "محسن منصور" ويتعجب زوجها عيطة "علاء مرسي" من أفعالها، يسأل حنفي نعناعة عن ردها على طلب زواجه من فلة "هنادي مهنا" وتراوغة، يخبر بهجت عرفان أن ما تفعلة نعناعة ليس طموح ولكنه جشع، يعاتب بهجت نعناعه على تصرفها ولكنها تعايره بمشاكله، ويتوعد لها.

ويسأل بهجت عرفان عن علاقته بسعاد ويخبره عرفان أنها مشاعر أحسها للمرة الأولى، ويحذر بهجت عرفان من علية لو علمت بالأمر.

ويجلس بهجت وحيدا في غرفته ويقرر الاتصال بعمر ولكنه يتراجع، يجلس عمر في كافية وحيدا ويقرر هو الآخر الاتصال بجده ويتراجع أيضا.