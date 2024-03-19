الصحة العالمية : أطباء غزة يحذرون من تزايد وفيات حديثي الولادة بسبب الجوع

قالت الدكتورة مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية "إن الأطباء والعاملين الصحيين في غزة يخبروننا بأنهم يرون أكثر فأكثر آثار الجوع على الناس ، ويرون حديثي ولادة يموتون لأنهم يولدون ووزنهم قليل جدا وبشكل متزايد نرى أطفالا على شفا الموت ويحتاجون رعاية تغذوية".

وأضافت هاريس أن معدلات سوء التغذية ترتفع بشكل حاد التغذية شمال غزة.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية قامت بدعم إنشاء مركز تغذوي في مستشفى كمال عدوان، وهي مستشفى الأطفال الوحيد شمال القطاع. وتدعم ايضاً مركزا في رفح لعلاج الأطفال الذين يعانون من مضاعفات سوء التغذية الحاد، كما تسهم في إنشاء مركز آخر في رفح في مستشفى ميداني.



