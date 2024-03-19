البيت الأبيض يبدي قلقه قرب حدوث مجاعة محتملة في غزة

عبر البيت الأبيض عن قلقه الشديد بشأن التقارير التي تشير إلى احتمالية حدوث مجاعة في قطاع غزة قريبًا.

وفي بيان صادر عن البيت الأبيض، ونقلته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم، أكدت على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، دون وقوع أي عراقيل أو تعطيل.

وأشار البيت الأبيض إلى احتمال عقد اجتماع بين القيادتين الأمريكية والإسرائيلية لبحث الوضع في رفح، وذلك قبيل نهاية الأسبوع المقبل.

في سياق متصل، أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال مؤتمر صحفي عُقد في قاعدة رامشتاين العسكرية في ألمانيا، على ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة، وتوفير الشعور بالأمان لهم، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.

وأكد أوستن استمرار التشجيع على الجهود التي تبذلها القيادة الإسرائيلية لزيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، وضمان قدومها بشكل فعّال إلى من يحتاجونها في تلك المنطقة.