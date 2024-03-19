هيئة التخطيط العمراني تزور الدقهلية لمناقشة مشروع الحصر والتدقيق

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، المهندس ممدوح عبد الحليم حسين، رئيس إقليم الدلتا للهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة مني عبد الرحمن، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة، والمهندس مصطفي احمد البخ، مسئول نظم المعلومات بالهيئة.

حضر اللقاء المهندسة مها صبري، مدير عام ادارة التخطيط العمراني والمهندسه مني فتحي، وكيل المكتب الفني بالمحافظة، والمهندسة علياء عبد الباسط، بإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة..



وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني يزور الدقهلية لمناقشة مشروع الحصر والتدقيق عن التجمعات العمرانية:

واستعرض "المحافظ خلال اللقاء مشروع الحصر والتدقيق والاستدلال عن التجمعات العمرانية لمحافظة الدقهلية.

كما تناول اللقاء مناقشة برنامج العمل بشأن تحديث المخططات الاستراتيجية والاحوزة العمرانية بنطاق المحافظة..

واكد مختار علي ان هناك جهود مستمرة لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقري المحافظة بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني .

وأشار المحافظ لاهمية التنسيق الكامل من خلال ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية وجميع الادارات المختصة برئاسة تلك المراكز للعمل علي تذليل العقبات وتوفير كل التيسيرات والبيانات والمعلومات الأساسية لتنفيذ العمل بنطاق محافظة الدقهلية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار "مختار" إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية بالدقهلية حيث.

تنفيذ مشروع إنتاج خرائط الاستدلال عن التجمعات العمرانية:

وأوضح ممثلي الهيئة انه يتم حاليا تنفيذ مشروع إنتاج خرائط الاستدلال عن التجمعات العمرانية بنطاق المحافظة للمساهمة في إخراج الاحوزة العمرانية لهذه التوابع من خلال نماذج يتم اعتمادها مشيرا الى انه تم الاستدلال علي كامل التجمعات العمرانية.

انشاء منصة مختصة بمتابعة المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية:

كما جرى خلال اللقاء متابعة المنصة المختصة بالمتابعة الدقيقة للمخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة.

وتقرر خلال الاجتماع متابعة أعمال مجموعات العمل التي جرى تشكيلها سابقا للشراكة بين الهيئة والمحافظة لتنفيذ المشروع تحقيقا لمطالب واحتياجات المواطنين بالقري والتوابع المستهدفة..

وفي ذات السياق اصطحب "مختار" وفد الهيئة للاطلاع علي نموذج التصميم المعماري و العمراني المستدام لتطبيق منهجية الحوكمة الذكية والتنمية الحضرية المستدامة بمدينة أجا لتنميتها عمرانيا وبيئيا واقتصادياً والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع الكلية الفنية العسكرية.

وأوضح "مختار" لوفد الهيئة ان الهدف من المشروع هو تطبيق تصميمات إسكان مستدام بمفاهيم مدن الجيل الخامس الجديدة في مدينة اجا كأول مدينة علي مستوى الجمهورية.

محافظ الدقهلية يستقبل وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني

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