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الإثنين 18 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح معرض دكان الفرحة لتوفير 3 آلاف قطعة ملابس للأسر الأولي بالرعاية

افتتاح معرض دكان
افتتاح معرض دكان الفرحة فى الدقهلية
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افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين معرض "دكان الفرحة " ضمن حملة صندوق تحيا مصر لتوفير 2 مليون قطعة ملابس للأسر الأولي بالرعاية كأكبر حملة كساء للأسر الأولي بالرعاية من خلال التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية وبنك الكساء المصري وجمعية الأورمان ، بمدينة أجا.
حضر افتتاح المعرض ممثلي صندوق تحيا مصر وعبدالخالق عبدالعظيم، مدير جمعية الأورمان بالدقهلية، واللواء صبري عبده، رئيس مركز ومدينة أجا .
وقال محافظ الدقهلية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل على تقدم الدعم المتواصل للأسر الأولي بالرعاية وتقديم الرعاية الكاملة لهم من خلال صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وحرصه علي وصول كافة المساعدات الى هذه الأسر في مختلف قرى مصر.
وأوضح " المحافظ " بأن مبادرة دكان الفرحة التي أطلقها صندوق تحيا مصر توفر 30 ألف قطعة ملابس لـ 3 آلاف أسرة من الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظة بواقع 10 قطع ملابس لكل أسرة، مشيداً بجودة الملابس المعروضة.
والتقي " مختار " بعدد من الأسر داخل المعرض وأكد لهم أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل علي تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لكم ومستمرون في تلبية كافة احتياجاتكم .
وثمن " المحافظ " دور القائمين علي صندوق تحيا مصر وكافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية علي مستوى محافظات مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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