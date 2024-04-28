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الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل نظيره البحريني والوفد المرافق له

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ورئيس مجلس الشورى البحريني
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استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بمقر المجلس، على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحرينى و الوفد المرافق له. 

وأشاد "عبد الرازق " بالعلاقات المتميزة بين مصر والبحرين، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها لما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية.  

من جانبه أشاد على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحرينى بالتجربة البرلمانية المصرية الثرية، وأكد تأييد البحرين لموقف مصر الرافض للتهجير القسرى للشعب الفلسطينى وإحباط هذا المخطط مشيدا بدور القيادة السياسية المصرية الحكيمة  فى هذا الشأن.

فى نهاية اللقاء، أكد رئيس مجلس الشيوخ البحرينى تقديره الشديد لحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال التى لقيها الوفد البحرينى منذ وصوله، موجها الدعوة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق  لزيارة مملكة البحرين فى أقرب وقت، وهو ما رحب به المستشار عبد الرازق. 

حضر اللقاء النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ؛ المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام المجلس؛ السفيرة دينا الصيحى مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية  والسفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة البحرين بالقاهرة. 

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المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيس مجلس الشورى البحريني مجلس الشيوخ