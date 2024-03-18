مصرع طفلة صدمتها سيارة مسرعة وقت الإفطار في الدقهلية

لقيت طفلة مصرعها إثر دهس سيارة ميكروباص لها، وقت الإفطار، بمدينة المطرية محافظة الدقهلية، وجرى نقل جثمانها لمشرحة مستشفى المطرية، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بدهس ميكروباص لطفلة وانقلاب الميكروباص وقت أذان المغرب.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد معاذ جمال، رئيس المباحث، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين انقلاب ميكروباص في شارع بورسعيد بعد دهسه لطفله، واختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة وانحرافها على الرصيف الأوسط أمام مسجد شطا.

نتج عن الحادث مصرع الطفلة رودينا الصالحي، 9 أعوام، مقيمة مدينة المطرية وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المطرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.