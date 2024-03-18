ads
الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع طفلة صدمتها سيارة مسرعة وقت الإفطار في الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقيت طفلة مصرعها إثر دهس سيارة ميكروباص لها، وقت الإفطار، بمدينة المطرية محافظة الدقهلية، وجرى نقل جثمانها لمشرحة مستشفى المطرية، تحت تصرف النيابة العامة.
تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بدهس ميكروباص لطفلة وانقلاب الميكروباص وقت أذان المغرب.
 انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد معاذ جمال، رئيس المباحث، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين انقلاب ميكروباص في شارع بورسعيد بعد دهسه لطفله، واختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة وانحرافها على الرصيف الأوسط أمام مسجد شطا.
نتج عن الحادث  مصرع الطفلة رودينا الصالحي، 9 أعوام، مقيمة مدينة المطرية وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المطرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اختلال عجلة القيادة اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية انقلاب ميكروباص سيارة ميكروباص لقيت طفلة مصرعها مدير أمن الدقهلية مصرع طفلة صدمتها سيارة مصرع طفلة