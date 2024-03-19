قصر السينما يطلق أولى محاضرات الدورة السينمائية

شهد قصر السينما، انطلاق أولى محاضرات دورة الدراسات السينمائية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وتضمنت الفعاليات محاضرة فى مجال "السيناريو السينمائي" للدكتور أشرف محمد، تناول بها شرحا تمهيديا عن الدورة التدريبية وفروعها المتعددة وأهم الفنون والعلوم التى يحصل عليها المتدرب خلال مدة التدريب التى تصل إلى شهرين ونصف.

كما أوضح أنواع الفنون بشكل عام وماهيتها، سواء فنون تشكيلية، فنون الأداء، الموسيقى، الفنون التطبيقية، الفنون التقليدية، الرقمية، وفروعها المختلفة التى تعكس حالة من التعبير والتواصل والتغيير الاجتماعى مما يؤثر على المجتمع تأثير عميق.

كما ذكر "د. أشرف" مفهوم القوى الناعمة وعلاقتها بالتأثير وخلق الثقة والتفاهم والتعاون مع الآخرين وتحقيق الأهداف المشتركة، كما أنها تؤثر على رأى الجمهور من خلال الصورة والميديا بشكل عام سواء سينما أو مسرح، موضحا أن الثقافة هى تأثير اللغة والأدب والفنون والعادات والتقاليد فى الشعوب الأخرى، الهدف من تقديم الفن بأنه انعكاس لحالة المجتمع، فكلما أراد شخص معرفة مجتمع من الضروري مشاهدة تاريخه الفني والسينمائي لتحديد مداها الزمني.

وتأتي الفعاليات ضمن النشاط السينمائي لهيئة قصور الثقافة، التى تقام بشكل دوري بالقصر في مجال فنون السينما منها السيناريو، التصوير، الإخراج، الديكور، بالإضافة لندوات ثقافية ولقاءات نقدية، وينظمها قصر السينما برئاسة سهام بحر وإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وتستمر الفعاليات حتى مايو المقبل.

وضمن برنامج ليالي رمضان، شهد قصر السينما عددًا من الفعاليات؛ إذ استضاف القصر أطفال جمعية دار أيتام رواد الكشافة، تضمنت الفعاليات عرض الفيلم العربى "زومبى"، وفيلم الرسوم المتحركة "بلال"، كما عقدت ورشة رسم على الوجوه، بالإضافة لورشة حكى عن "فضل صيام شهر رمضان وفضائل الشهر الكريم" قدمها أشرف بشري.

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