رئيس جامعة الأزهر يتناول الإفطار مع الطلاب ويوجه الشكر لفضيلة الإمام الأكبر.. صور

تناول فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، طعام الإفطار مع أبنائه الطلاب بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة

وخلال تناول طعام الإفطار نقل الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، تهنئة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لأبنائه الطلاب بشهر رمضان المبارك، داعيا المولى -عز وجل- أن يبارك في طلاب جامعة الأزهر جميعًا، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف؛ لحرصهما الدائم والمستمر على متابعة أحوال جميع الطلاب والطالبات في مختلف الكليات.

من جانبهم وجه طلاب جامعة الأزهر الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ لحرصه على مشاركتهم الإفطار.

يشار إلى أن الأزهر الشريف يقيم المائدة الرمضانية لخدمة طلاب الأزهر الوافدين في الجامع الأزهر بإجمالي ما يقارب 5 آلاف وجبة إفطار يوميًّا، بجانب مائدة رمضانية لخدمة طلاب الجامعة من غير المقيمين في المدن الجامعية بإجمالي 2000 وجبة يوميًّا.

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