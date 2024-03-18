جامعة أسيوط تشارك في المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"

شهدت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الاجتماع التنسيقي لتنفيذ المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"

التي أطلقها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تحت مظلة 100 مليون صحة.

ترأس الاجتماع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفى المشرف العام على المبادرة بوزارة الصحة والسكان وعضو مجلس النواب، ومشاركة الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ، حرص الجامعة على المشاركة الفعالة في المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" ، والتى يجرى تنفيذها تحت مظلة 100 مليون صحة، مشيراً إلى الاهتمام الذى توليه الدولة بالقضية السكانية ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة، من خلال تنفيذ مبادرات صحية للاهتمام بصحة الأم والطفل والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإستراتيجية الوطنية في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العليم إلى أهمية المبادرة التى تحظى باهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحاً ضرورة البدء فى التنفيذ ومشاركة كافة الجهات والقطاعات الخاصة فى قطاع الصحة حتى تتكامل منظومة العمل، مؤكداً دعم جامعة أسيوط بمختلف مستشفياتها ومراكزها البحثية وكلياتها لتنفيذ المبادرة، في إطار دورها التوعوي والتنموي والخدمي؛ فضلاً عن إمكانية الاستعانة بأساتذة وطلاب كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، في مساندة ودعم المبادرة وتقديم المشورة للمواطنين وتصحيح الخصائص السكانية ودعم حقوق الأم والطفل، تماشياً مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شهد الاجتماع مشاركة واسعة من مختلف المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط، وحضور الدكتور هشام زكى رئيس قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور على مهران رئيس قسم طب وجراحة أمراض الذكورة والتناسلية والعقم بجامعة أسيوط وعضو مجلس الشيوخ ، والدكتور ضياء الدين عبد الحميد نقيب الأطباء بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي، والدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي، والدكتور محمد جمال مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، ونخبة من مديري المستشفيات الخاصة، وأساتذة النساء والولادة بالجامعات، والمراكز الطبية الخاصة بصحة الأم والطفل، وفريق عمل المبادرة.