الأقمار الصناعية تشير إلى تدفق السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

كشفت آخر صور للاقمار الصناعية ، الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية، عن تدفق السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ومن المتوقع أن تمتد إلى شرق البلاد مع تقدم الوقت.

ويشهد الاثنين أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى وشمال وجنوب الصعيد قد تصل لحد السيول علي مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها الي جنوب الصعيد علي فترات متقطعة وأمطار خفيفة الي متوسطة مساءا على مناطق من جنوب الوجة البحرى ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وسجلت درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 23 والصغرى 13 ، وعلى جنوب الصعيد 24 العظمي والصغري 16 درجة .