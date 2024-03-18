بالصور.. حملات لرفع المخالفات بشوارع وميادين العمرانية

قام حي العمرانية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بحملات نظافة وتجريد وكنس آلي وشملت الحملات عدد من الشوارع منها:"شارع خاتم المرسلين وشارع ترعه الزمر وشارع سيد أبو الخير وشارع فيصل السطحى ".

كما قام اللواء أحمد جلال رئيس الحي بمتابعة أعمال دهان العقارات المطله على الطريق الدائري بمشروع تحسين الرؤيه البصريه.

كما شملت الحملات تم عمل مبادرة حملة نظافة وكنس وتجريد بالعمرانية الشرقيه بمجهود ذاتى من سكان العمرانيه الشرقيه وبالتنسيق مع الهيئه العامه للنظافه والتجميل والمتعهدين، وجاء ذلك تنفيذ تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة النظافة والتجميل واستمرار حملات النظافة بالأحياء والمراكز والمدن.







