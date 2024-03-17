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الأحد 17 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

تزايد مخاوف بين المستوطنين من انفجار الوضع بالمنطقة.. وخبير عسكري إسرائيلي: ما يجري بغزة ولبنان سينفجر في وجوهنا

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تتزايد المخاوف بين الإسرائيليين بسبب التصاعد العسكري في قطاع غزة وجنوب لبنان وسط تحذيرات من تصاعد التوترات تعكس قلق السكان حيال الوضع الراهن وتأثيره على الأمن والاستقرار الإقليمي.

هذه التوترات تأتي في ظل تصاعد العمليات العسكرية وحرب الإبادة التي تخوضها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلية ضد المواطنين العزل في القطاع.

وتبين التقارير الصحفية المنشورة في الصحف العبرية، أن هناك قلقاً بين الإسرائيليين من تأثير هذه الأحداث على حياتهم اليومية وأمانهم، خاصة مع تفاقم وتيرة الصراع وتهديدات المجموعات المسلحة المختلفة. يشير بعض السكان إلى الحاجة الملحة لخفض التوترات والعودة إلى الحوار من أجل تحقيق استقرار دائم في المنطقة.

حيث نقلت صحفية معاريف العبرية عن الخبير العسكري الإسرائيلي اللواء اسحاق بريك: إن "ما يجري في قطاع غزة وضد لبنان سينفجر في وجوهنا عاجلاً أم آجلاً".

فيما نشر موقع والا العبري: تحذير عن المؤسسة الأمنية بشأن وقوع عمليات في الضفة الغربية تصل إلى مستوى قياسي منذ أشهر، والتركيز على شمال الضفة.

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