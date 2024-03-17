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الأحد 17 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددًا من القوافل الطبية لخدمة المجتمع المدني

جانب من القافلة
جانب من القافلة
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 نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان عددًا من القوافل الطبية إلى منطقة بشاير الخير وعددًا من الأحياء السكنية المجاورة بمدينة الإسكندرية؛ وذلك فى إطار "حملة بلدك معاك".

 

 تضمنت القوافل الطبية العديد من العيادات الطبية المتنقلة في مختلف التخصصات الطبية. 

يأتى ذلك انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية التى توليها القوات المسلحة لجميع أبناء الشعب المصرى لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا بكافة محافظات الجمهورية، واستمرارًا لجهود القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

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