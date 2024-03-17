الدوري الإسباني.. تشكيل هجومي لسيلتا فيجو أمام إشبيلية

أعلن كلاوديو خيرالديز المدير الفنى لفريق سيلتا فيجو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أشبيلية، بعد قليل على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق سيلتا فيجو كالتالى:

حراسة المرمى: فيسنتي غوايتا باناديرو.

خط الدفاع: اوسكار مينغويزا، خافيير مانكييو، أوناي نونييز، كارلوس دومينغيز، هوغو الفاريز.

خط الوسط: هوغو سوتيلو، فران بيلتران، جوناثان بامبا.

خط الهجوم: اياغو اسباس، يورغن ستراند لارسن.

ويحتل فريق أشبيلية المركز الـ 15 برصيد 28 نقطة، بينما يحتل فريق سيلتا فيجو المركز الـ 17 برصيد 24 نقطة.