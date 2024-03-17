رئيس قبرص يزور القاهرة اليوم

يزور رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس القاهرة، اليوم الأحد، وذلك في إطار المحادثات من أجل تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

كما يزور وفد أوروبي رفيع المستوى القاهرة اليوم في إطار المحادثات من أجل تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقية تعاون كبيرة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وذلك بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على غرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي مع تونس والمتعلق بالهجرة.

وتعتبر مصر شريكا رئيسيا في الجهود المبذولة لوقف الهجرة غير الشرعية من شمال إفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي الذي يعد شريك تجاري كبير لمصر ولهذا السبب تولي اهتماما كبيرا بالسياسات الجديدة للاتحاد الأوروبي التي لها تأثير كبير على التجارة، وأن الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون تقع في قلب هذه السياسات الجديدة.

كما تتولى بلجيكا حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.