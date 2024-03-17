سماع دوي انفجارات قوية تهز ريف دمشق ناجمة عن قصف إسرائيلي

شهد محيط العاصمة السورية دمشق فجر اليوم الأحد، انفجارات عنيفة في منطقة القلمون بريف دمشق الشمالي نتيجة قصف إسرائيلي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لقصف إسرائيلي عنيف على محيط العاصمة دمشق.

بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات تدوي في ريف دمشق ناجمة عن قصف إسرائيلي، تزامنا مع محاولة المضادات الأرضية الـتـصـدي لأهداف في سماء المنطقة.

ولم يعرف حتى الآن الأهداف التي استهدفها القصف الإسرائيلي، فيما لم يصدر كذلك أي بيان رسمي سوري بشأن الغارات التي قيل إنها تمت من فوق هضبة الجولان.