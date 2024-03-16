الدوري السعودي.. الهلال ينتصر على ضمك بصعوبة بمشاركة طارق حامد

تغلب فريق الهلال على ضيفه ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تواجد طارق حامد في التشكيل الأساسي لفارس الجنوب أمام الزعيم، وخاض المباراة كاملة وتلقى خلالها على البطاقة الصفراء في الدقيقة 17.

وفاز الهلال على نظيره ضمك بصعوبة، وذلك بفضل هدف في الوقت القاتل من المباراة، التي شهدت حالة طرد في صفوف ضمك، حينما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ضاري العنزي في الدقيقة 88.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن تأتي الثلاث أهداف كلها في الشوط الثاني.

وظهر رفاق طارق حامد بقوة في المباراة، حيث أكد ضمك على أنه قادر على مجاراة الهلال طوال دقائق المباراة.

افتتح سالم الدوسري التهديف لصالح الزعيم في الدقيقة 79، قبل أن يتعادل أنتوليتش لفريق ضمك بهدف في الدقيقة 86.

وخطف ميشايل ديلجادو، نقاط المباراة الثلاثة للهلال بهدف في الدقيقة 90+3 من صناعة ناصر الدوسري.

وبتلك النتيجة، ظل الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 68 نقطة، بينما تجمد رصيد ضمك عند 34 نقطة في المركز السابع.