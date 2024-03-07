بهدف ذاتي.. ضمك يهزم الوحدة في الدوري السعودي بمشاركة طارق حامد

حقق فريق ضمك، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري طارق حامد، انتصارًا صعبًا على ضيفه الوحدة بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب نادي ضمك.

وعاد ضمك إلى سكة الانتصارات، التي غابت عنه في بطولة الدوري السعودي منذ 4 مباريات، بفوزه على الوحدة في الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن.

شارك طارق حامد في التشكيل الأساسي لفارس الجنوب، وخاض المباراة كاملة منذ بدايتها حتى نهايتها، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 22، عن طريق النيران الصديقة، إذ أحرز عبد الإله البخاري لاعب الوحدة، هدفًا ذاتيًا بالخطأ في مرماه، ليفوز رفاق طارق حامد بهذا الهدف.

وشهدت المواجهة حالة طرد، حيث أشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه مدافع منتخب المغرب جواد الياميق في الدقيقة 72.

وبتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 34 نقطة، يحتل بها المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المرتبة العاشرة.