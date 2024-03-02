بمشاركة طارق حامد.. ضمك يخسر من الاتفاق في الدوري السعودي

خسر فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، من ضيفه الاتفاق بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب نادي ضمك، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شارك طارق حامد في التشكيل الأساسي لفريق ضمك، وخاض المباراة كاملة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف في اللقاء.

انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف على أصحاب الأرض بهدفين دون مقابل، حيث افتتح التسجيل ديماراي جراي في الدقيقة 16، وأضاف موسى ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 45+6 من ركلة جزاء.

وشهد شوط المباراة الأول، حالة طرد في صفوف ضمك، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه الحارس الجزائري مصطفى زغبة في الدقيقة 23، بعد لمسه الكرة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، حافظ الاتفاق على تقدمه، في ظل النقص العددي عند رفاق طارق حامد، لينتهي اللقاء بخسارة ضمك بنتيجة 2-0.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد ضمك عند 31 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما رفع الاتفاق رصيده إلى 31 نقطة أيضًا في المرتبة السابعة.