طارق حامد أساسيًا مع ضمك أمام الاتفاق بالدوري السعودي

أعلن الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الاتفاق، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق ضمك، اليوم السبت، نظيره الاتفاق على ملعب نادي ضمك، حيث ينطلق اللقاء في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويتواجد طارق حامد أساسيًا في تشكيل ضمك، ليواصل حجز مكانه في تشكيل المدرب كونترا.

ويحتل فريق ضمك، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 31 نقطة، بينما يأتي الاتفاق في المركز الثامن وفي رصيده 28 نقطة.

تشكيل ضمك لمواجهة الاتفاق

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: سنوسي هوساوي - نور الرشيدي - عبدالقادر بدران - ضاري العنزي

خط الوسط: أنتوليتش - طارق حامد - ستانسيو

وفي الهجوم: عبدالعزيز البيشي - عبدالعزيز الشهراني - جورج نكودو.