طارق حامد يصنع هدفًا في تعادل ضمك أمام الفتح بالدوري السعودي.. فيديو

قاد النجم المصري طارق حامد، فريقه ضمك للتعادل أمام الفتح بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شارك طارق حامد في التشكيل الأساسي لفريق ضمك، وخاض المباراة حتى نهايتها، كما صنع هدف التعادل لفريقه.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما فشل لاعبو كل فريق في هز الشباك، وبعد محاولات عديدة على المرمى.

افتتح سفيان بن دبكة التهديف لصالح الفتح في الدقيقة 52، ليضع أصحاب الأرض في المقدمة على الضيوف.

وسجل الكاميروني جورج نكودو هدف التعادل لفريق ضمك في الدقيقة 65 من صناعة طارق حامد، بعد تمريرة الأخيرة ليهز الأول الشباك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 31 نقطة، ليحتل بها المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما وصل الفتح إلى 30 نقطة في المركز السابع.