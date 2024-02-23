الدوري السعودي.. طارق حامد يقود تشكيل ضمك أمام الفتح

أعلن الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الفتح، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق ضمك، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الفتح بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، حيث ينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود طارق حامد التشكيل الأساسي لفريق ضمك، إذ يبدأ أساسيًا مع الثنائي أنتوليتش وستانسيو في وسط الملعب.

وشارك حامد في مباراة الجولة الماضية بالدوري السعودي أمام الشباب، والتي خسرها ضمك بهدف للا شئ.

ويحتل فريق ضمك، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 30 نقطة، بينما يأتي الفتح سابعًا وفي رصيده 29 نقطة.

تشكيل ضمك لمواجهة الفتح

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: سنوسي هوساوي - نور الرشيدي - عبدالقادر بدران - ضاري العنزي

خط الوسط: أنتوليتش - طارق حامد - ستانسيو

وفي الهجوم: أحمد الزين - عبدالعزيز الشهراني - جورج نكودو.