الهلال يتحدى ضمك بتشكيل هجومي في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ضمك، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق الهلال، اليوم السبت، نظيره ضمك على ملعب المملكة أرينا، إذ ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتحدى الزعيم، فارس الجنوب بتشكيل هجومي، حيث يقود الهجوم، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بجانب سالم الدوسري وميشايل ديلجادو.

ويعاون الثلاثي الهجومي، البرازيلي مالكوم دي أوليفييرا، في ظل تواجد البرتغالي روبن نيفيز في وسط الملعب مع ميلينكوفيتش سافيتش.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 65 نقطة، بفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف، بينما يأتي ضمك سابعًا وفي رصيده 34 نقطة.

تشكيل الهلال لمواجهة ضمك

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز - ميلينكوفيتش سافيتش - مالكوم دي أوليفييرا.

وفي الهجوم: ميشايل ديلجادو - ألكسندر ميتروفيتش - سالم الدوسري.