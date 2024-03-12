الهلال يحطم أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم

حطم فريق الهلال السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم، بفوزه على نظيره اتحاد جدة بثنائية دون رد.

وأقصى الهلال، اتحاد جدة من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما فاز عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة 4-0، ليضرب موعدًا مع العين الإماراتي في نصف نهائي البطولة.

وأصبح الزعيم، صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ الساحرة المستديرة، بقيادة المدرب خورخي جيسوس، وذلك بـ28 فوزا متتاليا في جميع البطولات (الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين).

وصار الهلال أول فريق في التاريخ، يحقق هذه السلسلة الطويلة من الانتصارات، بحسب موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية.

وكسر الزعيم الرقم القياسي السابق المسجل باسم فريق نيو سينتس الويلزي صاحب الـ27 انتصارًا في موسم 2016-2017.

كما تفوق الفريق السعودي على أندية أوروبية كبيرة في صدارة قائمة الفرق صاحبة الانتصارات المتتالية في مختلف البطولات، مثل، ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، بايرن ميونخ الألماني، أياكس أمستردام الهولندي.

ونجح الهلال في كتابة التاريخ، بتخطي كل من في أطول سلسلة انتصارات، نيو سينتس بـ27 انتصارًا، وأياكس بـ26 انتصارًا، ثم أياكس بـ25 انتصارًا، كوريتيبا البرازيلي بـ24 انتصارًا، بايرن ميونخ بـ23 انتصارًا، ريال مدريد بـ22 انتصارًا، ومانشستر سيتي بـ21 انتصارًا.