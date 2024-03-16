الدوري السعودي.. طارق حامد أساسيًا مع ضمك أمام الهلال

أعلن الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق ضمك، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري طارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الهلال، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق ضمك، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الهلال بملعب المملكة أرينا، وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد طارق حامد أساسيًا مع فارس الجنوب أمام الزعيم، حيث يعتمد عليه كثيرًا المدرب كونترا في التشكيل الأساسي لضمك.

وشارك طارق حامد في 15 مباراة حتى الآن مع ضمك في الدوري السعودي، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه صنع هدفين لزملاءه.

ويحتل ضمك، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 34 نقطة، بينما يتصدر الهلال الترتيب بـ65 نقطة بفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف.

تشكيل ضمك لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: نور الرشيدي - عبدالقادر بدران - سنوسي الهوساوي - ضاري العنزي

خط الوسط: طارق حامد - أنتوليتش - ستانسيو

وفي الهجوم: كيفين نكودو - عبدالله القحطاني - أحمد الزين.