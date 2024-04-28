مع اقتراب تنفيذ القانون.. تعرف على أمور تسبب رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

ينتظر العديد من المواطنين فتح باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024.

ومن المقرر أن يتم استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024 يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل بمختلف المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بشكل يسمح للمواطنين التصالح في المخالفات التي تقع على العقار الخاص بهم.

وذلك وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء، بعدما وافق، خلال اجتماعه، يوم 3 أبريل الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ونص القرار على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ومن هذا المنطلق تستعرض «البوابة نيوز» ممنوعات تتسبب في رفض طلب التصالح، فيما يلي:

* الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

* البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

* تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

* عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.

* التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.

* حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

* عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.



وتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء عدة أمور هامة لقبول الطلب كالتالي:

- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون

- يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه

- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%

- يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها

- تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة

- بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارت الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب

- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهر من تقديم الطلب دون استكمال المستندات.