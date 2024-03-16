ads
السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنيا: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأسر الأولى بالرعاية

الأورمان توزع دفعة
"الأورمان" توزع دفعة أولى من كراتين مواد غذائية على الأسر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في المبادرات الاقتصادية، لافتا إلى ضرورة تكاتف جميع شركاء التنمية  من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ايماناً بدورها  في المشاركة المجتمعية.
وفى هذا السياق، أشاد  المحافظ بدور جمعية الأورمان  في إطلاق المبادرات الإنسانية والمساعدات لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً، وتقديم كافة أوجه الرعاية ًوالدعم لهذه الفئة حيث قدمت الأورمان اليوم السبت ١٥٠٠ كرتونة مواد غذائية كدفعة أولى لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر في الشهر الكريم حيث تتم عملية التوزيع على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

WhatsApp Image 2024-03-16 at 8.42.41 PM
WhatsApp Image 2024-03-16 at 8.42.41 PM
WhatsApp Image 2024-03-16 at 8.42.41 PM (2)
WhatsApp Image 2024-03-16 at 8.42.41 PM (2)
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المجتمع المدني جمعية الأورمان خلال شهر رمضان كراتين مواد غذائية