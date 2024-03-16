بتقنية التصوير الحراري.. برامج تكنولوجي ذكي لتطوير الشبكة القومية للكهرباء

اكدت وزارة الكهرباء والطاقه المتجددة، الاستعانه ببرامج التحديث والتطوير بالتكنولوجيا الحديثة لجعل الشبكة القومية المصرية شبكة عصرية متكاملة وذكية وان اعمال التطوير والتحديث مستمرة لكافة مكونات الشبكة .

وأشارت إلى ان فرق الطوارئ و اطقم التدخل السريع جاهزة لتلبية متطلبات المواطنين واستقرار الشبكة وان برامج العمل تستهدف تحقيق أعلي معايير الجودة و ضمان استمرارية التغذية الكهربائية مؤكدا انتهاء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية من تطوير وتحديث مراكز خدمة العملاء لتقديم الخدمات الجماهيرية فى اسرع وقت و ايسر الطرق واستخدام كاميرات التصوير الحراري لإظهار النقاط الساخنة لتجنب حدوث اعطال

من جهته، أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن رؤية الوزارة ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية ضمن خطة تحديث وتطوير الشبكة القومية للكهرباء و اعدادها للادارة الذكية ومشروعات الربط وتحويل مصر الى مركز إقليمي للطاقة وانه جارى اقامة 3 مراكز تحكم فى شبكة نقل الكهرباء بالإسكندرية والقناة وغرب الدلتا بتكلفة تبلغ 5 مليارات و400 مليون جنية و مركز العاصمة الادارية بتكلفة 840 مليون جنيه

واضاف أنه جار استكمال خطة إنشاء وتطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء بحيث تغطى كافة أنحاء الجمهورية ويتم تنفيذها على عدة مراحل فى اطار برنامج التحول للشبكات الذكية التى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وتعتمد على استغلال موارد الطاقة المتجددة والاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها.

وأوضح ان برامج تنفيذ مراكز التحكم تركز على الالتزام بمعايير الكفاءة والجودة العالية وتشجيع المنتج المحلى وتوطين الصناعة .ويتضمن المشروع انشاء مركز تحكم بشبكات الجهد المتوسط بنطاق عمل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء شامل تركيب منظومة عدادات ذكية بقطاع دمياط بهدف تحسين كفاءة الشبكة وذلك عن طريق التحكم والمراقبة عن بعد لمهمات الشبكة لحظيا والتعامل مع الاعطال وقت حدوثها لاعادة توصيل التيار الكهربائي باسرع وقت ممكن حرصا علي استدامة التغذية الكهربائية للعملاء.



من جانبه، اكد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الى استمرار اعمال التطوير والتحديث للشبكة القومية وانه تم تشغيل مركزى تحكم مدينة نصر والقاهرة الجديدة وجارى استكمال مركز تحكم الحلمية وان قطاع الكهرباء ضخ استثمارات بلغت حوالى 8 مليارات و243 مليون جنيه لمشروعات الخطط الاستثمارية و الطموحة لدعم شبكة كهرباء المناطق التى تغطيها الشركة خلال السنوات التسع الماضية.

وبلغت استثمارات وتكاليف المشروعات المغذية للطرق والاسكان واستثمارات بلغت حوالى 561 مليون جنيه لتحويل خطوط الجهد العالى الى كابلات حيث تم تنفيذ 65 مشروع خاص بالطرق و 5 مشروعات خاصة بالاسكان وتركيب 951 الف عداد كودى خلال السنوات الماضية.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تطوير 23 مركز خدمة عملاء مميز عالي الجودة وإنشاء 15 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع وتحصيل الإيصالات وقيمة سرقات التيار وتم تحويل مغذيات الخطوط الإشعاعية إلى مغذيات خطوط حلقية و تطوير برنامج خدمة العملاء وميكنة العقود للمشتركين الجدد وانه تم تطوير منظومة قراءة العدادات بكبار المشتركين ليتم تصوير قراءة الفعال و قراءات مشتركي الجهد المتوسط.ومراجعة جميع القراءات و الاستهلاكات الشاذة لكبار المشتركين وتطوير برنامج كبار مشتركين ليكون برنامج متكامل مع ربطه بالشبكات والتصميمات.وتحديث برامج شحن العدادات مسبقة الدفع.

